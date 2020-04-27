Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США дополнили перечень вероятных симптомов коронавируса.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США дополнили перечень вероятных симптомов коронавируса.Изначально в нем было всего три пункта: высокая температура, кашель и затруднения дыхания. Теперь к ним добавились озноб, дрожь с ознобом, головная боль, а также боль в мышцах, воспаление в горле, снижение обоняния или вкуса.В американских центрах уточнили, что все вышеперечисленные симптомы могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения. При этом специалисты в США рекомендуют немедленно обращаться к врачу в четырех случаях: при появлении затруднений при дыхании, болей в груди, посинения лица или губ, а также растерянности, которой раньше не наблюдалось, пишет ТАСС.Последние данные о распространении коронавируса в мире публикует ресурс Worldometers.info.