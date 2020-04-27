Европейская комиссия рассматривает новый вариант государственного кредитования компаний, пострадавших от коронавируса. По информации Reuters, сумма займов может достичь 5% оборота уровня 2019 года, но Брюссель пугают крайне высокие риски.

Европейская комиссия предложила новые меры поддержки бизнеса блока. По информации источника Reuters, Брюссель предлагает выделять компаниям госкредиты в размере 5% от оборота 2019 года. Другой источник добавил, что сумма кредитов может составлять 40% годового объема зарплатного фонда заемщика.Однако подобные займы планируется выдавать на жестких условиях из-за крайне высоких рисков, отмечает агентство, в частности из–за того, что такие кредиты будут рассматриваться, как субординированный долг, который будет иметь более низкий приоритет по сравнению с другими облигациями эмитента в случае ликвидации в процессе банкротства.Именно повышенные риски все еще останавливают Еврокомиссию, продолжающую изучать возможность такого кредитования. Как отмечает Reuters, власти ЕС могут не решиться пойти на такие меры, сократив процент оборота и долю зарплатного фонда в условиях займов. Как сообщил один из собеседников агентства, идею поддержали несколько стран блока, но далеко не все, а Брюссель хочет, чтобы решение было принято коллегиально.