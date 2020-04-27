Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара продал на аукционе футболку, знаменитого аргентинца Диего Марадоны. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара продал на аукционе футболку, знаменитого аргентинца Диего Марадоны. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.Феррара и Марадона играли вместе в "Наполи" во второй половине восьмидесятых. После одного из сезонов Диего подарил свою футболку с автографом. Именно она была выставлена на аукцион.Футболка Марадоны была продана за 55 тысяч евро. Эти средства пойдут на борьбу с коронавирусом. Сам Диего Марадона одобрил поступок бывшего одноклубника.