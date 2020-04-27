27.04.2020

2020-04-27 18:35:03

Газ пойдет подо дном водоема в Кольчугинском районе

Длина подводного участка газопровода составит без малого полкилометра.

В ходе строительства межпоселкового газопровода в Кольчугинском районе Владимирской области специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» осуществили переход протяженностью 479 м под местным водохранилищем, используя для этого метод наклонно-направленного бурения, - сообщила пресс-служба компании.

Межпоселковый газопровод протяженностью 23 км строится в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром» для газификации 11 населенных пунктов Кольчугинского района и с. Большепетровское Юрьев-Польского района.

Трасса газопровода изначально была спроектирована по кратчайшему расстоянию между с. Давыдовским и д. Обухово, расположенными на противоположных берегах водохранилища, с учетом опыта активного использования имеющихся в ГРО буровых установок.

«Использование метода наклонно-направленного бурения при строительстве и реконструкции газопроводов для специалистов нашего управления газификации дело привычное. - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир Алексей Конышев. - Тем не менее, этот случай все-таки выделяется из ряда других, поскольку силами газораспределительной организации прокол такой большой протяженности с учетом сложного профиля дна водоема выполнен впервые. Несмотря на связанные с этим трудности, работы были проведены качественно и в запланированные сроки».