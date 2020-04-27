Европейский союз не нашел в себе силы выработать общую стратегию в отношении коронавируса, поэтому каждый справляется как может. Наибольшую дискуссию, пожалуй, вызывает шведская модель сопротивления.

Европейский союз не нашел в себе силы выработать общую стратегию в отношении коронавируса, поэтому каждый справляется как может. Наибольшую дискуссию, пожалуй, вызывает шведская модель сопротивления, ведь многие думают, что Швеция просто игнорирует пандемию, решив таким образом сохранить экономику и сделать ставку на скорую выработку коллективного иммунитета.Однако, если кто-то думает, что в Швеции жизнь идет по-прежнему, то это не так. Да, некоторые рестораны работают, но столики там расставлены на безопасную дистанцию. Людям старшего возраста и с симптомами настоятельно рекомендована самоизоляция. Обучение переведено на дистанционное, как и работа многих шведов. Представления о том, что шведская модель радикально отличается от европейской, глава МИД Швеции Анн Линде назвала мифом"Это миф, что жизнь в Швеции продолжается, как обычно. Многие люди остаются дома, многие предприятия обанкротились, многие шведы потеряли работу и серьезно пострадали от эпидемии. Неверно говорить, что Швеция придерживается радикально другой стратегии. Мы так же следуем рекомендациям экспертов, так же следим за соблюдением социальной дистанции и за тем, чтобы оградить людей входящих в группы риска", — отметила Линде.Что касается социальной дистанции, то у шведов она всегда была, как говорится, в крови. При встрече там не принято облизывать друг друга, рукопожатия необязательны, а дышать через плечо, стоя в очереди, — из разряда невозможного. Хуторская культура. Плюс нордическая дисциплина и развитое гражданское общество, где самоограничение — привычная норма.Тем не менее, если мы посмотрим на цифры, то увидим, что по уровню смертности от коронавируса Швеция вошла в пятерку стран-лидеров. Более 12% заболевших шведов заканчивают на кладбище. Это много. Очень высокий процент. Для сравнения: в России смертность от коронавируса составляет менее 1% от заболевших. Это результат другого отношения: у нас — борьба за жизнь каждого. В Швеции не так.Если же взять такой показатель, как число умерших на миллион населения в стране, то Швеция тоже в десятке стран-лидеров с показателем 196 человек, опережая даже США, где пока чуть более 150. В России совсем другой порядок цифр — менее четырех умерших от коронавируса на миллион человек. Большая разница.А уж если говорить о сравнительных цифрах, то сайт ria.ru публикует такой график с данными на конец этой недели. По уровню смертности в отношении числа заболевших лидируют Бельгия, где умирает почти каждый шестой. Далее идут Франция, Британия, Италия, Швеция. По умершим на миллион жителей лидер — опять же Бельгия, далее — Испания, Италия, Нидерланды. Пятерку замыкает та же Швеция. США в этой скорбной таблице — на 6-м месте. Россия — очень достойно.