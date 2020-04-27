Ситуация с коронавирусом в России становится напряженнее с каждым днем. О возможном продлении карантина в мае высказался губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Ситуация с коронавирусом в России становится напряженнее с каждым днем. О возможном продлении карантина в мае высказался губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.28 апреля состоится совещание Владимира Путина с главами регионов. В ходе разговора президент может объявить об увеличении числа нерабочих дней. По мнению губернатора Вологодской области, карантин будет продлен до 11 мая.Глава Республики Крым Сергей Аксенов в свою очередь отметил, что в этот вторник Владимир Путин послушает отчеты губернаторов и даст установки на следующий период. "Мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия", – приводит его слова .Материал дополняется.