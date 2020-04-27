Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о погоде на майские праздники. По его словам, на первых выходных температура воздуха может достичь климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о погоде на майские праздники. По его словам, на первых выходных температура воздуха может достичь климатической нормы.По прогнозам, на улице может потеплеть до 15 градусов. При этом метеорлог добавил, что погода может измениться из-за определенных особенностей состояния атмосферы.Также Роман Вильфанд сравнил погоду на майских праздниках с человеком, передает Есть обстоятельства, которые он может предвидеть, а есть то, что запланировать невозможно.Отметим, что традиционно в хорошую погоду на майские праздники многие россияне любят ходить на шашлыки. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса этим планам не суждено сбыться. Так, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла граждан от нарушения режима самоизоляции и карантина на майских праздниках для недопущения пика по COVID-19.26 Апр 2020 в 12:09 PDTможет быть поистине непредсказуемой: от заморозков до жары. А самые отчаянные не раз уже открывали в это время купальный сезон.Напомним, в прошлом году была относительно стабильной и теплой. В первые выходные столбики термометров в столице поднимались до +20 градусов. А вот ближе ко Дню Победы в Москву пришли дожди.