Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая начнутся первые послабления общенационального карантина. Вместе с тем он предупредил, что все равно людям необходимо будет пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая начнутся первые послабления общенационального карантина. Вместе с тем он предупредил, что все равно людям необходимо будет пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию."Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности", — заявил премьер, слова которого приводит ТАСС.По словам Конте, ограничения на передвижение без веской причины сохранятся, но возможно воссоединение семей. При этом он предупредил, что организовывать праздники и торжества пока рано.С 4 мая, продолжил глава итальянского правительства, откроются парки и сады, но собираться там большими группами будет запрещено. Кроме того, разрешат тренироваться спортсменам, но только тем, кто представляет "национальный интерес с точки зрения спортивных ассоциаций и Итальянского олимпийского комитета". Возобновят работу также производства и стройки.Открыть магазины, рестораны, музеи и салоны красоты, в том числе парикмахерские, планируется открыть с 18 мая. Но в них все равно должны соблюдаться все предосторожности и нормы.Школы же пока открыть невозможно, учитывая риски заражения детей. "Школы до конца учебного года открыты не будут, мы будем работать над тем, чтобы гарантировать открытие школ в сентябре", — сообщил Конте.По данным ресурса Worldometers.info, на 26 апреля в Италии зафиксировано 197 675 случаев заражения коронавирусом, 64 928 человек выздоровели, 26 644 умерли.