Казино Русский Вулкан основано в 2012 году и за это время стало известным игорным заведением.

Официальный сайт казино Русский Вулкан

Клуб занимает лидирующую позицию в рейтинге лучших онлайн-казино. Здесь каждый посетитель найдет себе развлечение по душе. В игровом зале есть настольные и карточные игры, а также большая коллекция игровых автоматов с популярными слотами.

Для тех пользователей, которые не хотят пока рисковать своими деньгами предоставлена бесплатная демоверсия аппаратов. Делать настоящие ставки и играть на деньги могут только авторизованные пользователи. После регистрации каждый игрок сможет поучаствовать в турнирном соревновании и розыгрыше лотереи.

Посещать сайт Русский Вулкан казино вы можете в любое время, он работает круглосуточно. В случае технической перегруженности ресурса или при блокировке провайдером вы можете воспользоваться зеркалом. Копия сайта работает идентично официальной версии, в ней все личные достижения сохранены. На портале зеркала вы также можете в удобное для вас время пополнить депозит, запустить любимую игру и вывести выигрыш.

Здесь гарантированно, в указанные сроки, выплачиваются выигранные деньги. В течение суток ваша заявка обрабатывается и выигрыши зачисляются на те реквизиты, с которых вы вносили депозит.

Казино имеет и мобильную версию. Вы легко можете скачать приложение на свой телефон и насладиться азартной игрой с любого гаджета, поддерживающего Android и IOS. Мобильная версия не имеет проблем со скоростью загрузки, вся информация ресурса с большим ассортиментом автоматов полностью прогружается и не виснет.

Преимущества казино

Администрация заведения постоянно работает над улучшением качества предоставляемых услуг, а также совершенствует уровень безопасности сервиса. Казино отличается массой таких преимуществ и достоинств:



простой и удобный интерфейс сайта;



работающая круглосуточно служба поддержки администрацией;



возможность играть бесплатно и на деньги;



бонусная система и выгодная программа лояльности;



регулярное проведение турниров, розыгрышей лотерей и акций;



моментальный вывод выигранных средств;



гарантированная безопасность игрового процесса и надежная защита личных данных.



Сразу после регистрации игроки получают бонусные подарки от онлайн-заведения. Это могут быть виртуальные средства, зачисленные на бонусный счет или бесплатные спины. Также есть Колесо Фортуны, которое можно вращать один раз в день и получать в нем подарок.

Играя на реальные деньги вы накапливаете призовые баллы. Бонусными баллами по правилам программы лояльности вы сможете повысить свой статусный уровень членства в клубе. Каждый уровень открывает новые возможности и дает определенные привилегии.

Ассортимент игровых автоматов

На сайте Russian Vulkan представлены популярные аппараты от европейских и российских компаний. Здесь представлены знаменитые слоты от таких ведущих провайдеров:



Igrosoft;



Evoplay;



Novomatic;



Unicum;



UG Prodaction.



В казино используется лицензированный софт, который соответствует алгоритму разработчика. Коэффициент отдачи автоматов составляет 95% - 98%.

Азартные развлечения охватывают большую категорию геймеров. Здесь есть классические эмуляторы наземных игровых машин, которые представлены моделями 777 и Одноруким Бандитом. Они имеют трехбарабанное поле с пятью активными линиями и небольшим набором символов.

Современные же 3D графические видеослоты имеют многобарабанное игровое поле с большим количеством призовых линий. Эти слоты оснащены специальной символикой и бонусными уровнями.