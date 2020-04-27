Глава комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда Русский мир Вячеслав Никонов выразил соболезнования в связи с кончиной известного итальянского журналиста, общественного и политического деятеля Джульетто Кьезы. Никонов назвал Кьезу душой русского мира в Италии, понимавшим и любившим нашу страну. Никонов также вспомнил, как Кьезу постоянно пытались называть агентом Кремля.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов выразил соболезнования в связи с кончиной известного итальянского журналиста, общественного и политического деятеля Джульетто Кьезы. Никонов назвал Кьезу "душой русского мира в Италии", понимавшим и любившим нашу страну. Никонов вспомнил, как Кьезу постоянно пытались называть "агентом Кремля", как непросто ему жилось в последние годы –люди, которые хорошо относятся к России, находятся под большим подозрением на Западе.Джульетто Кьеза скончался в воскресенье на 80-м году жизни. Причина смерти – обширный инфаркт. Друг журналиста, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато назвал Кьезу "ориентиром для итальянцев", которые не были согласны с текущей ситуацией в стране.Кьеза был хорошо известен в России как корреспондент газет "Унита" и "Ла Стампа" во времена позднего СССР, перестройки и новой России. Его связывала дружба с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Журналист считался одним из самых авторитетных специалистов по современной России. В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент, продолжая заниматься вопросами, связанными с отношениями ЕС и России, а также постсоветскими республиками.Кьеза – автор нескольких резонансных книг, переведенных на многие языки: "Меняющийся СССР", "Революция Горбачева", "Переход к демократии", "Русская рулетка" и других. В последние годы Кьеза активно занимался проектом онлайн-телевидения Pandora TV, вел блог.Кроме того, Кьеза содействовал операции по освобождению российских журналистов Марата Сайченко и Олега Сидякина из плена на Украине в 2014 году. Кьеза поднимал в Европарламенте вопрос безопасности работников СМИ и вызвался ехать лично на Украину, чтобы участвовать в переговорах по освобождению пленных журналистов.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Кьеза был человеком благородных убеждений, он отстаивал их, несмотря на шквал критики со стороны западной политической элиты. ТАСС сообщает, что, комментируя кончину Кьезы, Слуцкий назвал его честным и принципиальным, навлекая на себя шквал критики европейских СМИ и истеблишмента. Слуцкий отметил, что находился с Кьезой в постоянном контакте и нередко приглашал на мероприятия Российского фонда мира.Соболезнования по случаю кончины Кьезы выразил Глава Крыма Сергей Аксенов. Отметив его смелость в стремлении донести правду о Крыме, Аксенов указал, что Кьеза, в отличие от многих своих западных коллег, никогда не боялся идти против политической конъюнктуры и говорил правду о Крыме.Ранее соболезнования выразили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заместитель секретаря генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, член группы Госдумы по связям с парламентом Италии Юрий Швыткин, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и и главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.