В интернете обсуждают новые попытки заработать на броских новостях о коронавирусе. На заголовки обращают больше внимания, чем на последующие опровержения. Причем дезинформацию поддерживают и некоторые блогеры.

В интернете обсуждают новые попытки заработать на броских новостях о коронавирусе. На заголовки обращают больше внимания, чем на последующие опровержения. Причем дезинформацию поддерживают и некоторые блогеры.Вирус вызывает тяжелые осложнения. Он крайне контагиозен, плохо лечится, вакцины от него нет, а стойкий иммунитет имеется лишь у меньшинства. И это не про COVID-19, а про вбросы, поразившие соцсети и мессенджеры по всему миру.Типичный пример болезни: Евгений Чичваркин делится с многотысячной аудиторией якобы шок-контентом. Мужчина сидя в машине, рассказывает о попытке государственного переворота в Ростове-на-Дону.История достойна лондонских посиделок беглых олигархов, только к реальности отношения не имеет.Тот же мужчина, что сидел в машине, в той же кепочке и в той же курточке чуть позже глубоко раскаивается и приносит извинения.Публичное развенчивание — главное оружие в борьбе с дезинформацией, но, увы, извинений от Чичваркина перед своей аудиторией не последовало.Не стали извиняться и авторы другого видео. Правозащитница Елена Васильева давно поражена вирусом фейкомётства. В прошлом она целую футбольную команду оренбургского клуба "Газовик" выдала за якобы погибших на Донбассе российских солдат. За прошедшие годы симптомы болезни, видимо, обострились, и вот трагическим голосом Васильева зачитывает письмо, пришедшее от якобы солдата, проходящего службу в Сирии. Невзирая на существующее опровержение министерства обороны, обман шагает по сети.Не уступает ему еще одно видео, где жестокие сотрудники полиции преследуют жителя Калмыкии, нарушившего режим изоляции, выйдя на прогулку с грудным ребенком. И не важно, что видео снято в Казахстане. Важно, что просмотров уже свыше 100 тысяч."Нет никаких подтверждений. Один человек рассказывает какие-то небылицы на экран своего смартфона, но это потом выходит в соцсетях на Западе. Миллион просмотров… О-о-о, там в России чуть ли не восстание, революция! Смотрите: лютуют в Калмыкии, лютуют в Ростове-на-Дону, а тут люди восстали", — говорит Александр Малькевич, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.На это и расчет. Ведь цель дезинформации не информировать граждан, а сеять панику, повышая градус общественного напряжения, запуская бесконечную цепочку перепостов и пересылок.Так было и с другим анонимным криком души. "Сегодня приготовила суп из остатков запасов. Деньги закончились, а дома ребенок". Через восемь минут суп из остатков запасов приготовила и другая анонимная мама, затем еще одна… И спустя сутки "суп из остатков" готовили и ели без малого во всех регионах страны. Текст в сотнях разных сообщений даже не меняли. Голодные бунты, заваренные двери на квартирах больных, пустые полки супермаркетов — чем несуразнее ложь, тем охотнее в нее верят.Еще один пример, на этот раз с Вероникой Скворцовой. В оригинале глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) рассказывает о появлении новых иммунных тестов в виде чипов, помогающих оперативно выявить коронавирус. В дезинформации Скворцову именуют министром здравоохранения и убеждают, что речь идет о принудительном чипировании населения через вакцины. Видео требуют скорее распространять, так как в России "могут отключить интернет". Не оставляет больной разум свидетелей коронавируса и конспирологическая теория всемирного заговора, гласящая, что коронавируса не существует, его, мол, придумали, чтобы контролировать людей, а болеет популяция из-за вышек сетей 5G ("люди, очнитесь, нас травят").В подтверждение своей теории одна дамочка даже продемонстрировала секретный документ ЦРУ, изобличающий губительное воздействие 5G на организм. И пусть звучит это все как бред, страх быть облученным уже вызвал десятки погромов вышек сотой связи в Великобритании.Ложь не бывает безвредной, только с начала апреля различные общественные организации выявили более пяти тысяч лживых сообщений, и это невзирая на ужесточение наказания за публичное распространение такого вида информации. И всё потому, что распространяющие дезу и сами не всегда понимают, что имеют дело с информацией, не соответствующей действительности."Пересланное сообщение практически в 90 процентах случаев является фейком! Второе: нужно обратить внимание на подачу информации; большая часть фейков очень эмоциональны. Очень часто в таких сообщениях пишут, что нужно очень срочно переслать эту информацию всем своим знакомым", – объясняет Екатерина Мизулина, директор организации "Лига безопасного интернета".Меры по цифровой гигиене в условиях пандемии важны не меньше гигиены обычной. И если вы уже научились мыть руки, следующий шаг – сначала проверить поступившую информацию и только потом делиться ее с кем-либо. Иначе остановить цифровую эпидемию будет крайне затруднительно.