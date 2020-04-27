Креативный продюсер радиостанции Звезда Дмитрий Найденов скончался на 43-м году жизни в московской больнице. Как сообщает РБК, ранее его госпитализировали с воспалением ..

Креативный продюсер радиостанции "Звезда" Дмитрий Найденов скончался на 43-м году жизни в московской больнице. Как сообщает РБК, ранее его госпитализировали с воспалением легких.Замгендиректора по радиовещанию ТРК Михаил Эйдельман рассказал, что Дмитрию Найденову принадлежала большая часть задумок и креатива "Звезды". Продюсер участвовал в создании передач "Как мы устроены", "Была история" и "Исторические заметки", передает .