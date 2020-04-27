Конечно, борьба человечества с коварным вирусом еще продолжается. И цыплят по осени считают. Но уже сейчас очевидным стало многое. Прежде всего западная система ценностей, та, что, как провозглашалось, была с человеком в центре композиции, рухнула.

Конечно, борьба человечества с коварным вирусом еще продолжается. И цыплят по осени считают. Но уже сейчас очевидным стало многое. Прежде всего западная система ценностей, та, что, как провозглашалось, была с человеком в центре композиции, рухнула. Теперь все прихоти и пороки этого человека, которые столь вдохновенно пестовались, отошли на второй план, куда-то в тень.Слышим ли мы все еще столь же навязчиво о правах меньшинств по части ЛГБТ? Нет. Куда-то сползло это. И что теперь с туалетами для третьего пола, о чем так громко спорили в Германии? Была же тема. Что-то зачахла. А где эти требования проводить гей-парады? Где будоражащие новости о том, как западные звезды меняют пол своим детям? Как-то лишним все это стало.А что с беженцами? Настаивает ли все еще Германия на приглашении в Европу беженцев? Тоже не слышно. Да и пусть только попробует хоть кто-то из государственных или общественных деятелей Европы к этому вернуться, тут же станет политическим трупом. Ведь в чем-то беженцы получили гораздо больше прав и даже привилегий, чем коренные европейцы, например. в Норвегии и Швеции для приезжих стоматология бесплатна, а для местных — нет. Жилье опять же бесплатно, дают и пособие. А в чем-то мигрантов загнали в настоящие резервации, где образ жизни таков, что полиция туда не суется. И что там с коронавирусом? Например, в брюссельском районе Моленбек, откуда вышли террористы, потрясшие своими массовыми убийствами и Бельгию, и Францию.Бельгия — лидер по смертности от коронавируса к числу заболевших — более 15%. Конечно, цифру дают интернаты для стариков, куда дети стандартно, как на конвейер, отдают своих родителей, но и малоимущие тоже мрут, а среди них — масса мигрантов. Кому они там особенно нужны сейчас, эти "новые европейцы"?И что-то давно не слышно об угрозе глобального потепления. Чем занимается разбогатевшая на климатических страхах шведская девочка Грета Тунберг?А где в прессе сейчас американо-европейский проект "Украина"? Кого она сейчас на Западе интересует вообще? Да нет такой страны в информационном пространстве Запада. Разрушили, набедокурили там и бросили как мусор. Кому убирать?Такое впечатление, что все эти темы западной повестки — те, что сейчас словно смыло, — были выдуманы и прямо-таки с комсомольским задором запущены в оборот. Вот что бы еще такое неожиданное и оригинальное запустить, чтобы забирало прямо?Вот оригинальная идея начала этого года — кампания называется "Волосатый январь" — Januhairy. Челлендж в том, чтобы женщины начали выращивать себе волосы на теле, будь то на ногах, в зоне бикини, под мышками или на груди, и не стеснялись этого. Никаких эпиляций. И долой комплексы! Вот новый идеал красоты-2020. Кто больше? Выращенные за месяц под мышками волосы можно и красить. Например, в сине-зеленый. Почему бы нет? Гордимся и побеждаем. И главное — даже круче мужчин. Кто больше и кто смелее? Долой стыд!А если в целом, то воинствующие феминистки так исказили мировую повестку, что мир стал словно королевство кривых зеркал. Там уродливое предстает красивым, злое — добрым, а толстое — худым. Все искажено.Пропорции в представлениях о добре и зле оказались столь нарушены, что оскароносный продюсер, создатель современного Голливуда Харви Вайнштейн получает лишь по оговору женщин и без единого доказательства 23 года тюрьмы. А норвежский террорист Брейвик, который в 2011 году убил 77 человек и более 150, ранил — 21 год. То есть Брейвик, стреляя по скопившимся людям разрывными пулями, совершил менее тягостное преступление, чем Вайнштейн? Хоть кто-то может такое объяснить?! Ведь едва ли не главный принцип правосудия — соразмерность наказания. Вайнштейну по оговору — 23, а Брейвику по факту массового убийства — 21. Соразмерно?И все из-за того, что движению обиженных женщин — #Mеtоо- "Я тоже" — удалось так повысить градус ненависти в обществе, что температура буквально расплавила систему правосудия, убила презумпцию невиновности и исказила представления о добре и зле. Не удивительны в этой связи горькие замечания адвоката Вайнштейна Донны Ротуно это про движение #Mеtоо. "У нас не может быть таких движений, которые лишают нас фундаментальных прав", — заявила Ротуно.Точка. Но такие движения есть. И существуют они как часть искаженного мира, того самого Зазеркалья. При этом интересно, что западное самолюбование собственной системой ценностей, граничащее прямо-таки с неизлечимым нарциссизмом, спровоцировало чувство превосходства над остальным миром. Чувство превосходства породило ощущение права казнить и миловать другие страны. Отсюда — санкции и все прочее.А когда пришел коронавирус, то все это бессмысленное нагромождение из ложных ценностей вдруг рухнуло. И ценностно Запад оказался пустым, как барабан. Где вся эта старая повестка? Где она сейчас, эта считавшаяся лучшей в мире система здравоохранения Франции? Где лидеры мирового рейтинга готовности к эпидемиям — США и Британия? Мы же помним, как по итогам 2019 года именно эти страны объявили себя лучшими по противоэпидемической готовности. Так дутым все это оказалось! Да и вот она, цена всем остальным рейтингам, где Россия якобы плетется в хвосте, а впереди красуются США и их союзники. Уж и с союзниками отношения другие. Да и глобальная повестка сейчас быстро вернулась к достоверности, став натуральной. А ведь еще совсем недавно само слово это "натурал" считалось ругательным на Западе.Итак, повестка. Она в риторике западных лидеров. Раньше они прямо наслаждались забалтыванием реальных проблем, думая, что реальность их страны не коснется и все будет хорошо. Прямо-таки доминантой были несерьезность, некая имитация. И что сейчас?Тема номер один — пандемия. Она строго напомнила, что все в одной лодке, что нужно объединять усилия и никто — даже самые богатые страны — не вправе задирать нос.Далее — всеобщее обнищание и новая бедность. Вирус подкосил всех. Но и показал все убожество претензий на некую исключительность и особость. Ну, что, Америка, давай, спасай мир, как в кино. А Америка — лежит. Трамп объявил, что останавливает выдачу грин-карт новым иммигрантам, что означает приоритет помощи своим — американцам, которые уже внутри. Правда, тоже не всем. Но так или иначе…А еще в мировой повестке вслед за мировым обнищанием — голод. Вот что реально и натурально. Иное — про цвет подмышек и все такое — ведь дрянь просто. Во всяком случае исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли предсказал голод "библейского масштаба".Это значит, что более миллиарда людей на планете — а это каждый седьмой — уже неизбежно столкнутся в этом году с проблемой выживания из-за нехватки продуктов. России, к счастью, это не грозит. У нас проблема продовольственной безопасности в XXI веке решена. Но в мире, включая и самые богатые страны, голод будет. И это — реальная тема.А вот теперь представьте себе, что западную систему ценностей со всеми ее прибамбасами в виде приоритетных прав неких меньшинств, с чувством превосходства кто-то попробует сейчас возвратить. Да курам на смех! Издевательство! Но с какими-то рудиментами мы наверняка еще столкнемся. Воспримем с улыбкой. Так что в каком-то смысле коронавирус окажет и культурно-оздоравливающее воздействие. Ложного станет меньше.