Актер Сергей Маковецкий прокомментировал скандал, который разразился вокруг сериала Зулейха открывает глаза. Артист сыграл в теленовелле одну из главных ролей.

Актер Сергей Маковецкий прокомментировал скандал, которыйразразился вокруг сериала "Зулейха открывает глаза". Артист сыграл втеленовелле одну из главных ролей.Картина, основанная она одноименном романе писательницыГузель Яхиной о раскулачивании татарских деревень в 30-е годы прошлого века,наделала много шума в Сети. Например, депутат Государственной Думы СергейГаврилов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту.Избранник народа, считает, что сериал"Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих. Гаврилов обратил внимание, на то, что в теленовеллеесть упоминания имен известных мусульманских деятелей, что, по его мнению, неприемлемо.Также общественность возмутила интимная сцена в мечети. Заоткровенный эпизод от режиссера картины Егора Анашкина требуют извинений.Между тем артист Сергей Маковецкий, сыгравший в сериале "Зулейхаоткрывает глаза" роль ссыльного доктора, уверен, что чувства истинно верующихникак нельзя оскорбить простым фильмом, сообщаетНапомним, сериал "Зулейха открывает глаза" повествует обовдовевшей женщине, которую отправляют в ссылку после раскулачивания. Главную роль вскандальной картине сыграла Чулпан Хаматова. Актриса жаловалась ранее на травлюв Сети. Сериалможно смотреть онлайн наофициальном сайте телеканала .