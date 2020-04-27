Актер Сергей Маковецкий прокомментировал скандал, который
разразился вокруг сериала Зулейха открывает глаза. Артист сыграл в
теленовелле одну из главных ролей.
Актер Сергей Маковецкий прокомментировал скандал, который
разразился вокруг сериала "Зулейха открывает глаза". Артист сыграл в
теленовелле одну из главных ролей.
Картина, основанная она одноименном романе писательницы
Гузель Яхиной о раскулачивании татарских деревень в 30-е годы прошлого века,
наделала много шума в Сети. Например, депутат Государственной Думы Сергей
Гаврилов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту.
Избранник народа, считает, что сериал
"Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих. Гаврилов обратил внимание, на то, что в теленовелле
есть упоминания имен известных мусульманских деятелей, что, по его мнению, неприемлемо.
Также общественность возмутила интимная сцена в мечети. За
откровенный эпизод от режиссера картины Егора Анашкина требуют извинений.
Между тем артист Сергей Маковецкий, сыгравший в сериале "Зулейха
открывает глаза" роль ссыльного доктора, уверен, что чувства истинно верующих
никак нельзя оскорбить простым фильмом, сообщает
Напомним, сериал "Зулейха открывает глаза" повествует об
овдовевшей женщине, которую отправляют в ссылку после раскулачивания. Главную роль в
скандальной картине сыграла Чулпан Хаматова. Актриса жаловалась ранее на травлю
в Сети. Сериалможно смотреть онлайн на
официальном сайте телеканала .