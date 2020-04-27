Сербский специалист Марко Николич возглавит московский Локомотив. Он заменит на этом посту Юрия Семина, контракт с которым истекает летом.

Сербский специалист Марко Николич возглавит московский "Локомотив". Он заменит на этом посту Юрия Семина, контракт с которым истекает летом.Согласно информации сербского портала Hotsport, Николич уже подписал двухлетний контракт с "Локомотивом". В его штаб войдут Радое Смилянич и Горан Басара. В текущем сезоне Николич работает с венгерским "Фехерваром". Также он тренировал сербские "Рад", "Войводину", "Партизан" и словенскую "Олимпию". С "Партизаном" и "Фехерваром" он выигрывал чемпионаты и Кубки Сербии и Венгрии, сообщает ТАСС.Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не подтвердил назначение Николича. "Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую. Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете"? — приводит слова Мещерякова "Спорт сегодня".