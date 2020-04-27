Китайское Нацбюро статистики обнародовало данные по прибыли китайских промышленных компаний в марте 2020 года. Несмотря на то что ранее Пекин сообщал об активном восстановлении работы предприятий, падение оказалось ненамного ниже, чем в январе-феврале текущего года, составив 34,9% после 38,3%.

Китайское Национальное бюро статистики обнародовало данные по прибыли китайских промышленных компаний в марте 2020 года. Несмотря на то что ранее Пекин сообщал об активном восстановлении работы предприятий, падение оказалось не намного ниже, чем в январе-феврале текущего года, составив 34,9% после 38,3%. Тогда снижение было самым резким по крайней мере с 2010 года.Мартовский показатель по прибыли в итоге составил 370,66 миллиарда юаней ($52,43 миллиарда). За январь-март этого года прибыль промышленных предприятий в годовом исчислении упала на 36,7% до 781,45 миллиарда юаней.При этом на конец марта обязательства промпредприятий выросли на 5,4% в годовом исчислении против 5,3% на конец февраля.Негативная статистика по промпредприятиям демонстрирует, насколько серьезный удар получила экономика Китая в результате пандемии коронавируса. Ограничения, введенные Поднебесной для борьбы с распространением заболевания, привели к закрытию многих предприятий в феврале этого года, а также резкому падению спроса. В итоге падение ВВП Китая за первые три месяца текущего года составило 6,8%.Данные по прибыли промпредприятий, публикуемые Нацбюро статистики, демонстрируют только результаты крупных компаний, чей доход от основной деятельности превышает 20 миллионов юаней в год. Более широкие данные по промпредприятиям предоставляются только частными аналитическими фирмами. Соответствующие исследования проводит, в частности, подразделение медиахолдинга Caixin. Как правило, его результаты опросов демонстрируют худшую картину, чем официальные службы.