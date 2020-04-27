Личный состав Главных управлений МЧС России по Москве и по Московской области полностью обеспечен средствами защиты и дезинфекции. Об этом рассказали в пресс-службах обоих главков.

Личный состав Главных управлений МЧС России по Москве и по Московской области полностью обеспечен средствами защиты и дезинфекции. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службах обоих главков.Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что пожарным Москвы и области якобы не хватает защитных масок, а для дезинфекции им выдали хлорку. По сообщению МЧС, личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и средствами дезинфекции.При этом были учтены рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах. Также в ведомстве имеется запас необходимых средств для приготовления дезинфицирующих растворов. Все помещения в пожарных частях обрабатываются хлорсодержащим дезинфицирующим средством как наиболее эффективным в данной ситуации.При этом на объектах главков МЧС по Москве и области и в пожарно-спасательных подразделениях усилен контрольно-пропускной режим, включая экспресс-термометрию сотрудников. В боевых подразделениях проведен инструктаж по действиям при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в местах возможного размещения инфицированных коронавирусом COVID-19.