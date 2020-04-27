С марта у 874 военнослужащих был диагностирован новый коронавирус. Четверо в тяжелом состоянии находятся в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ, сообщает Минобороны РФ.

С марта у 874 военнослужащих был диагностирован новый коронавирус. Четверо в тяжелом состоянии находятся в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ, сообщает Минобороны РФ.314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6.379 человек изолированы на дому.Все военнослужащие прошли тестирование на COVID.Среди гражданского персонала положительный результат на коронавирус был выявлен у 240 человек. 175 из них получают медикаментозную терапию в домашних условиях. Остальные проходят лечение в военных госпиталях и обычных больницах.