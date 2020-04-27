Новый мировой рекорд от российских десантников. Впервые в истории совершен прыжок с парашютом с высоты 10 тысяч метров в экстремальных условиях Арктики.

Новый мировой рекорд от российских десантников. Впервые в истории совершен прыжок с парашютом с высоты 10 тысяч метров в экстремальных условиях Арктики. Приземлились десантники в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Десантирование проходило с использованием специальных парашютных систем с индивидуальным кислородным оборудованием, навигационных приборов и особого обмундирования для арктических холодов. Руководил уникальной операцией замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Прыжок приурочен к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-летию образования Воздушно-десантных войск.Температура за бортом — минус 60 градусов. Высота – 10 километров. И это — мировой рекорд. Скорость свободного падения — 530 километров в час. Парашют нужно раскрыть через три с половиной минуты. На двух километрах.Яркий дым от шашек на белоснежном полотне Земли Франца-Иосифа виден издалека. Десантники спускаются на новейших парашютных системах, которые позволяют с максимально большой высоты планировать на огромные расстояния и приземляться очень точно.Едва отстегнув парашюты, передовой отряд занимает позиции. Форма, рассчитанная на сверхнизкие температуры, и кислородный баллон у каждого — залог успешного десантирования с запредельных высот.Главное — правильно лечь, чтобы не поймать вращение, стабилизироваться и уже через пять семь секунд бросаем стабилизирующий парашют, который называется друг, так как сильно быстро разгоняться нельзя.Появляясь из облаков, они неспешно парят над землей, словно величественные северные птицы летят друг за другом."Это необыкновенно! Во-первых, красиво. Во-вторых, свободное падение с такой высоты… Все очень маленькое, охватываешь взглядом большую территорию. И стремишься к земле, наблюдая за высотомером, — это необычное ощущение", — рассказал Виктор Богданов, начальник отдела 309 Центра специальной парашютно-высотной подготовки.Следом летит еще один Ил-76 с основными силами спецназа. Высота — 2000 метров. И, наконец, третий самолет военно-транспортной авиации снижается до минимальных высот. Ответственный этап учений у летчиков. В трех контейнерах — 15 тонн груза для десантников.Тем временем в другой части острова на позиции выходит ракетный дивизион. Учения – полномасштабные. Береговой ракетный комплекс "Бастион" развернулся в указанном месте на архипелаге Земля Франца-Иосифа для защиты арктических рубежей.Сложив свои парашюты, десантники встают на лыжи — впереди несколько километров пути в район выполнения учебно-боевой задачи.В Арктике — полярный день, но погода, словно капризное дитя, переменчива. То зальется ярким солнцем, то вдруг затянет густыми облаками — и вот уже ураганный, пронизывающий ветер сбивает с ног.В полной экипировке, с запасом провианта и продовольствия десантники выдвигаются на разведку и поиск диверсионной группы, которая укрылась где-то в этом районе. Целые сутки они проведут в ледяной пустыне.В небо поднимается беспилотник — лагерь условных террористов обнаружен в районе мыса Нимрод.В сложнейших метеоусловиях арктических широт военные учатся ориентироваться на местности, строить укрытия из снега, бороться с условным противником и эвакуировать раненых. За ходом учений внимательно следит заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров."И верховный главнокомандующий, и министр обороны очень серьезное внимание уделяют арктической зоне. Это зона наших интересов, поэтому здесь, в частности, на этом острове, разворачивается хорошая составляющая военная, которая должна и охраняться, и обороняться", — заявил Евкуров.Архипелаг Земля Франца-Иосифа — форпост России на Крайнем Севере. За воздушной и наземной обстановкой здесь круглосуточно следят военнослужащие 71-й тактической группы Северного флота.Объект, напоминающий космическую станцию ,- знаменитый на весь мир "Арктический трилистник" — самое северное капитальное здание. В четырех блоках такой пятиэтажки живут и служат солдаты и офицеры тактической группы. Белые медведи — частые гости здесь.Современный аэродром с идеальной взлетно-посадочной полосой не менее известный военный объект на архипелаге. Принимает самолеты всех типов. Экипажи трех военно-транспортных самолетов Ил после исторического высотного десантирования ожидали окончания учений на Земле Франца-Иосифа. Итоги арктических тренировок вместе с пожеланиями спецназовцев будут учтены командованием при дальнейшем усовершенствовании парашютных систем, индивидуального кислородного оборудования, навигационных приборов, а также снаряжения и обмундирования военнослужащих.