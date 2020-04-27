Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает увеличение сроков действия и подачи сертификатов на строительство или покупку жилья для молодых семей. Такое решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает увеличение сроков действия и подачи сертификатов на строительство или покупку жилья для молодых семей. Такое решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.Таким образом, постановление, опубликованное на сайте правительства РФ, продлевает срок действия свидетельств о праве на получение социальных выплат до девяти месяцев. Ранее эти документы действовали в течение семи месяцев.Новые положения распространяются на свидетельства, выданные с 1 февраля текущего года до дня, когда постановление вступит в силу.Соцвыплаты на улучшение жилищных условий молодые семьи могут получить по госпрограмме по обеспечению россиян доступным жильем и коммунальными услугами. Для участия в программе члены молодой семьи должны быть не старше 35 лет. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, дающим возможность частично оплатить приобретаемое жилье.