На первые майские праздники температура может поднять до 15 градусов тепла. Но пока трудно предсказать погоду дальше, отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Причина: особенности состояния атмосферы, большое количество неустойчивостей в атмосфере, сообщает РИА Новости.

На первые майские праздники температура может поднять до 15 градусов тепла. Но пока трудно предсказать погоду дальше, отмечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Причина: особенности состояния атмосферы, большое количество неустойчивостей в атмосфере, сообщает РИА Новости.Сейчас, добавил Роман Вильфанд, погода ведет себя как человек: если есть предсказуемые обстоятельства, то человек может легко планировать будущее, а есть непредсказуемые обстоятельства, то и планировать очень сложно.Конец апреля в Москве будет солнечным и без осадков, развивает тему погоды ТАСС. Над российской столицей будет яркое голубое небо, обещает Роман Вильфанд. Так как воздушные массы приходят в регион с севера, то температура будет 10-11 градусов днем.А вот дальше грядут изменения, потому что среди воздушных масс будут потоки с северо-запада. Они обеспечат приход облаков и дожди.Во второй половине недели, обещает Вильфанд, температура не изменится, но ночи станут теплее. И тем не менее, температура будет ниже нормы – в первой половине недели отставание от средних значений составит 3 градуса, а во второй половине недели — на один-два градуса.Гидрометцентр России рассчитывает, что в Москве 27 и 28 апреля воздух прогреется до 9-11 градусов, 29 апреля будет 11-13 градусов выше нуля. Самым теплым днем недели станет последний апрельский день – 10-15 градусов. Май начнется с 9-14 градусов тепла.