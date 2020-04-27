На улице Лестева сотрудниками полиции были замечены четверо граждан, распивающих спиртные напитки на детской площадке и нарушавших режим самоизоляции...

26 апреля на улице Лестева сотрудниками полиции были замечены четверо граждан, распивающих спиртные напитки на детской площадке и нарушавших режим самоизоляции.На законные требования полицейских прекратить нарушения указанные лица не реагировали, а находившаяся при них собака без поводка и намордника укусила полицейского за руку. После предложения проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства один из нарушителей, 38-летний житель Москвы, попытался скрыться и несколько раз ударил сотрудника полиции, однако был задержан.В отношении всех четверых граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 3.18.1 Кодекса г. Москвы об административных правонарушениях и статьей 20.21 КоАП РФ. Материалы проверки по факту нападения на полицейского направлены в органы следствия, которыми было принято процессуальное решение.Пытавшийся скрыться и оказавший сопротивление мужчина был доставлен в медицинское учреждение, откуда после оказания помощи был отпущен. Двое полицейских с травмами также обратились к медикам и после осмотра продолжили службу.Напоминаем, что частью 1 статьи 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.