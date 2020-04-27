Один из крупнейших финансовых институтов Австралии, NAB, вынужден привлечь дополнительный капитал в размере $2,2 миллиарда и сократить свои дивиденды почти на 2/3 в условиях пандемии.

Национальный австралийский банк (NAB) в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, привлекает капитал на сумму 3,5 миллиарда австралийских долларов ($2,2 миллиарда) и сокращает свои дивиденды почти на две трети.Как заявил инвесторам исполнительный директор NAB Росс Макьюэн, банк предпринимает активные шаги по борьбе с “быстрым и беспрецедентным потрясением”, вызванным пандемией, которая уже привела к снижению прибыли в первой половине 2020 года на 51% по сравнению с прошлым годом."Меры по сдерживанию распространения COVID-19 оказали внезапное и существенное негативное влияние на экономическую активность", — пояснил Макьюэн."Что касается Австралии, мы ожидаем, что ВВП сократится на 8,4% к сентябрю 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года и не вернется к допандемическому уровню к началу 2022 года. Безработица, как ожидается, достигнет пика в 11,7% в середине 2020 года", – добавил глава одной из крупнейших кредитных организаций Австралии. Кроме того, эксперты банка ожидают 10%-го падения цен на жилье в этом году.NAB, который является вторым по величине банком Австралии по рыночной капитализации, сообщил о 158%-м увеличении расходов, связанных с кредитными убытками за последние полгода.Чистая прибыль банка снизилась до $1,3 миллиарда за последние 6 месяцев (до конца марта), тогда как за аналогичный период прошлого года она составила $2,6 миллиарда. Промежуточные дивиденды NAB составят 30 центов на акцию, год назад их размер был равен 83 центам на акцию.