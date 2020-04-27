В Крыму задержали находчивого наркокурьера, который прятал запрещенные вещества внутри деревьев и панцирей улиток. Мужчину поймали за созданием одного из таких тайников, ..

В Крыму задержали находчивого наркокурьера, который прятал запрещенные вещества внутри деревьев и панцирей улиток. Мужчину поймали за созданием одного из таких "тайников", сообщаетПолицейские заметили автомобиль, оставленный в подозрительном месте возле лесополосы. Они отправились на поиски водителя и застали его за совершением преступления. При обыске в автомобиле задержанного в нем нашли 97 упаковок с веществом в виде порошка. 33-летнему злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.