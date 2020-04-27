Ирландская газета Irish Examiner опубликовала расследование, согласно которому в стране используется более пяти тысяч километров водопроводных труб, изготовленных из асбеста. Четверть таких труб сосредоточены в городе Корк, в два раз меньше в Дублине и примерно равное количество в графствах Донегол, Типперэри и Керри. Информация была получена журналистами из открытых источников.

Ирландская газета опубликовала расследование, согласно которому в стране используется более пяти тысяч километров водопроводных труб, изготовленных из асбеста. Четверть таких труб сосредоточены в городе Корк, в два раз меньше в Дублине и примерно равное количество в графствах Донегол, Типперэри и Керри. Информация была получена журналистами из открытых источников.Подобные публикации для Ирландии не редкость, и каждая из них провоцирует крупные скандалы. Суть проблемы заключается в том, что формально использование асбеста здесь, равно как и в других странах Евросоюза, находится под запретом.В то же время государственная управляющая компания Irish Water противоречит законам ЕС и настаивает, что асбестовые трубы не могут нанести вред жизни и здоровью граждан. Представители организации подчеркивают, что согласно нормам Всемирной организации здравоохранения асбестосодержащие строительные материалы могут быть использован для транспортировки питьевой воды (, ВОЗ).Противоречия в отношении к асбесту для Европы не редкость. Долгие годы производители синтетических аналогов асбестовой продукции в Европе ведут борьбу за полную дискредитацию "горного льна". Они играют на путанице в терминах, смешивая воедино различные виды асбеста. Так, амфиболовый асбест действительно запрещен к использованию во всем мире, в то время как хризотил-асбест продолжают применять в более чем 300 видах промышленных изделий.Различными НИИ, учеными и исследовательскими центрами доказано, что хризотил безопасен при контролируемом использовании. Более того, он представляет собой сильного конкурента, ведь продукция на его основе имеет долгий срок службы, уникальные природные свойства (хризотил не горит, не плавится, а на разрыв прочнее стали) и более низкую цену в сравнении с аналогами. Победить такого противника экономическими методами сложно, и потому юристы и производители аналогов раздули массовую истерию, подогревая её через различные каналы.Журналисты Irish Examiner обвиняют власти Ирландии в использовании асбеста. К чему это может привести? Есть примеры. В 2004 году в Египте под давлением Евросоюза заводы по производству хризотилцементных труб. Эта продукция использовалась для обеспечения питьевой водой населения. В итоге без работы осталось 3 500 человек, а программа по развитию системы водоснабжения затормозилась на долгие годы.По требованию чиновников из ЕС трубы было предписано заменить на пластиковые, которые достать было неоткуда. Как результат – ни водопровода, ни заводов. И даже вставшие на защиту минерала ученые не смогли изменить ситуацию. Доктор Маджед Аль-Шиоухи, профессор промышленной гигиены при Медицинском факультете Эйн Аш-Шамс, в частности отметил, что состояние здоровья рабочих в 2000 году было признанно хорошим по итогам многочисленных медицинских освидетельствований.В борьбе лоббистов с честными предпринимателями проигрывают, как ни печально, потребители. К примеру, в России специалисты Высшей школы экономики в 2012 году , что если "долю асбестоцементных шифера и труб в имеющемся объеме производства аналогичной по назначению продукции довести хотя бы до 10%", то прямая экономия на закупках составит 2,7 миллиарда рублей. Доступность в сочетании с полезными техническими характеристиками – небольшим весом, низкими показателями теплопроводности, устойчивостью к коррозии, диэлектрическими свойствами и легкостью механической обработки делают асбестоцементные трубы привлекательным материалом для государственного и частного секторов.В отличие от России, Ирландия не может использовать асбестовые трубы для строительства новых водопроводов. Вместе с тем, рациональный европейский подход диктует очевидное – нет никакого смысла менять хорошие и долговечные трубы на какой бы то ни было аналог.Что сделают ирландские власти в этой ситуации остается загадкой. Водопроводный цугцванг для властей страны решения не имеет. В то же время для России этот пример более, чем показателен: даже в условиях массированной информационной кампании управляющие организации в своих решениях основываются на фактических данных и на здравом смысле. Для отечественной системы ЖКХ наращивание доли асбестоцементных изделий стало бы источником значительной экономии и инструментом качественного изменения условий жизни тысяч людей.