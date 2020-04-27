В подмосковной деревне Кокино крыша заброшенного коровника обрушилась на двух подростков. Прибывшие спасатели извекли молодых людей из-под рухнувших конструкций и отвезли в больницу, ..

В подмосковной деревне Кокино крыша заброшенного коровника обрушилась на двух подростков. Прибывшие спасатели извекли молодых людей из-под рухнувших конструкций и отвезли в больницу, передает агентство "Москва".Позднее стало известно, что один из пострадавших скончался, сообщает . Подробности состояния другого подростка не раскрываются. Отмечается, что в ликвидации последствий обрушения участвовали 26 человек и девять единиц техники.