Веселый аппарат от компании Igrosoft переносит нас в пивной бар.

Игровой слот Lucky Drink

В эмуляторе Lucky Drink на пяти барабанах изображены бочки и шляпа, бутылки и кот, красивая официантка, свеча и красный дьявол с вилами, принесший слоту дополнительное название. В аппарате есть девять линий, которые выбираются игроками произвольно. На активные полосы делаются ставки, после чего можно перейти к автоматической игре, или управлять автоматом в ручном режиме.

Бонусные туры и специальная символика

В эмуляторе нет Дикого символа, из специальных знаков присутствует только символ Бонус, изображающий дьявола. Если на экране одновременно покажутся более двух таких изображений, то начнется бонусная игра. Призовой турнир заключается в разбивании бочек. Если в бочке пиво, то игрок получает призовые очки. Пустая тара приводит к финишу состязаний.

Риск-раунд начинается после прибыльных вращений барабанов. Выигрыш делают ставкой, затем начинают увлекательный турнир, где по традиции фирмы Игрософт сравниваются карточные знаки электронного крупье и пользователя. Если преимущество у игрока, то поставленные ресурсы удваиваются. Когда побеждает дилер, то ставка переходит интернет-казино. При высоком номинале открытого крупье карточного знака лучше не продолжать состязание, а вернуться к основному игровому процессу. Кроме главного наименования, аппарат также получил и другие названия:



Пьяница – за главного героя, который расположился под барабанами;



Черти – за картинку, приносящую бонусную игру;



Бочки – за изображения самых ценных символов.



В аппарате современная графика, понятный интерфейс, забавные анимационные эффекты.

Демоверсия и таблица выплат

В интернет-казино в игровые автоматы черти вы сможете играть в демонстрационной версии, не рискуя своими средствами. Для получения реальной прибыли нужно пройти регистрацию на портале Вулкан Удачи, создать аккаунт и открыть депозит.

Перед стартом процесса нужно посетить таблицу выплат, чтобы узнать о ценности комбинаций и условиях турниров. Выигрыши принесут три, четыре или пять идентичных иконок, которые выстроятся на одной полосе, начиная от первого или от последнего барабана. Самым ценным изображением выступает бочка с виски. Если выпадут пять таких картинок, то поставленные игроком средства, будут умножены в десять тысяч раз. Столько же изображений официантки станут множителями на две с половиной тысячи. Бонусные знаки слота Черти не имеют коэффициента умножения.

Аппараты от Игрософт отличаются оригинальностью, но у эмулятора Пьяница есть похожий слот от той же фирмы, который называется Пробки. Действие в аппарате Lucky Haunter также происходят в баре, но Крышки имеют больше опций, приносящих дополнительные баллы.

Выбирайте наиболее подходящий вам автомат и наслаждайтесь красочной, увлекательной игрой.