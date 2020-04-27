Яна Рудковская не смогла остаться в стороне от ситуации с Региной Тодоренко, которую начали поливать грязью из-за высказанного мнения. Продюсер заступилась за девушку и уличила хейтеров, в числе которых немало звезд, в дешевом хайпе.

Яна Рудковская не смогла остаться в стороне от ситуации с Региной Тодоренко, которую начали поливать грязью из-за высказанного мнения. Продюсер заступилась за девушку и уличила хейтеров, в числе которых немало звезд, в дешевом хайпе.Звездный продюсер Яна Рудковская решила вступиться за популярную ведущую Регину Тодоренко, которую начали жестоко травить в соцсетях. Знаменитость резко осудила моралистов, гурьбой накинувшихся на молодую маму из-за неосторожного высказывания. Напомним, Тодоренко позволила себе предположить, что в фактах домашнего насилия могут быть виноваты обе стороны, а не только мужчина-агрессор. За что тут же была "распята" звездной общественностью.Рудковская припомнила, как и ее семью в 2014 году подвергли гонениям. Тогда супруг Яны Евгений Плющенко отказался от участия в Олимпийских играх в Сочи из-за травмы. "Лучше бы сдох на льду, чем снялся с поломанным шурупом", – вспоминает пожелания злопыхателей Рудковская.18 Мар 2019 в 4:41 PDTТеперь же телеведущая призывает остановить поток проклятий в адрес бедной . "Онлайн-казнь и хайп на этом, а если перевести на русский язык, то банальная и страшная травля, если хотите, то "Охота на ведьм" со смаком, как будто все ждали этого!", – негодует звездный продюсер в своем Телеграм-канале.Рудковская напомнила, что Регина уже принесла извинения за свои слова и объяснила, что ее не так поняли. Однако это не мешает людям, среди которых немало знаменитостей, продолжать хайповать на ситуации и заниматься морализаторством.