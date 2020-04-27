Число выявленных случаев коронавируса в мире приближается к трем миллионам, умерли больше 200 тысяч человек. Пандемия накладывает отпечаток на все сферы жизни - от туризма до свадеб и религиозных традиций.

Число выявленных случаев коронавируса в мире приближается к трем миллионам, умерли больше 200 тысяч человек. Пандемия накладывает отпечаток на все сферы жизни - от туризма до свадеб и религиозных традиций.Так мало молящихся, так много дезинфекторов. Старая мечеть в Идлибе еще не видела такого Рамадана. Сотни миллионов мусульман по всему миру во время священного месяца вынуждены оставаться дома и соблюдать дистанцию.Пандемия угрожает не только единению верующих, но и глобальной экономике. Под вопросом летний туристический сезон. Министр иностранных дел Германии предостерегает от спешного открытия границ. Когда возобновится международное авиасообщение - неизвестно"Все дважды подумают, прежде чем отправиться в отпуск, даже если есть желание и возможность: куда ехать-то? Рестораны везде закрыты, пляжи закрыты... Поймите: нормального отдыха, каким мы его помним, не будет в этом году ни в одной стране Европы и мира", — заявил глава МИД Германии Хайко Маас.Рано ослаблять карантин в Великобритании, говорит глава МИД, который исполняет обязанности премьера во время болезни Бориса Джонсона. Доминик Рааб отвечает за себя и за того парня, который так некстати слег с коронавирусом."Погибших могло бы быть намного больше, если бы мы не приняли меры социального дистанцирования. И самое главное, если бы общественность не поддержала эти меры. Мы сохранили потенциал по оказанию неотложной помощи. Это означает, что система здравоохранения смогла справиться не только с коронавирусными пациентами, но и с другими неотложными случаями", — говорит Рааб.Ватикан по-прежнему на карантине. Папа Римский самоизолировался в Апостольском дворце и оттуда напоминает: коронавирус не единственная актуальная проблема."В то время как мы сражаемся с пандемией коронавируса, необходимо также продолжать усилия по предотвращению и лечению малярии. Эта болезнь угрожает миллиардам людей во многих странах", — напомнил папа Римский Франциск.Швеция, которая пошла своим путем и не стала объявлять изоляцию, оказалась в тупике. Ограничительные меры минимальны, но даже они не соблюдаются, жалуются власти. Что же будет, когда на улице станет еще теплее? Правительство грозит несознательным гражданам ужесточением карантина."Позвольте мне быть предельно ясным. Я не хочу видеть никаких переполненных открытых площадок в Стокгольме или любом другом месте. Каждый должен взять на себя ответственность", — пригрозил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.Даже на фоне пандемии жизнь берет свое. В Польше вновь разрешили регистрировать браки. Правда, участников церемонии должно быть не больше четырех, считая новобрачных. И пусть поцелуи в этот день через маски, зато экономия на банкете, макияже невесты и свадебном путешествии.