В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом почти все священники, в том числе настоятель, передает телеканал Россия 24. Уточняется, что среди заболевших монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.

В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом почти все священники, в том числе настоятель, передает телеканал "Россия 24". Уточняется, что среди заболевших монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. В настоящий момент известно о трех скончавшихся.Глава информационно-просветительского управления канонической Украинской православной церкви митрополит Климент рассказал, что среди заболевших 15 перенесли заболевание в тяжелой форме.Лавра, в которой служат 106 священников, была закрыта на карантин еще 5 апреля, когда обнаружили первых инфицированных. Ранее член партии Порошенко призвала не принимать помощь от России. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо своей украинской коллеге Людмиле Денисовой, в котором попросила посодействовать в передаче Киево-Печерской лавре гуманитарной помощи от верующих из России. Однако Денисова не ответила.По последним данным Минздрава Украины, в Киеве коронавирус подтвердился у 1188 человек. Всего по стране зафиксированы 8617 случаев COVID-19, 209 из которых стали летальными, 840 пациентов выздоровели.