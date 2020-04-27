Звезда сериала Универ пожаловалась на проблемы со здоровьем. У Марии Кожевниковой резко упало давление.

Звезда сериала "Универ" пожаловалась на проблемы создоровьем. У Марии Кожевниковой резко упало давление.Актриса сфотографировала экран тонометра – это медицинский диагностический прибор для измерения артериального давления. Показатели знаменитости намного меньше нормы. Судя по всему, у Марии Кожевниковой слабо выраженнаягипотония.Для звезды "Универа" такое состояние дискомфортно. Актрисапопросила помощи у подписчиков личного "Инстаграм". "Сегодня обо мне. Какиесоветы, кроме кофе", – написала знаменитость.К обсуждению проблемы Марии Кожевниковой подключился вокалист СтасПьеха. Певец посоветовал актрисе позволить себе побыть слабой и немногоотдохнуть. По мнению Стаса, Марии необходимо отключиться от всех внешних раздражителей,например, убрать подальше все гаджеты. Пьеха подчеркнул, что железных людей несуществует, каждый человек проходит через периоды нездоровья.Отметим, что другие подписчики советовали Марии Кожевниковойподнимать давление с помощью нелекарственных средств. Например, пользователиСети рекомендовали съесть что-нибудь кислое, выпить сладкий крепкий чай илиположить соль под язык.26 Апр 2020 в 6:45 PDTНапомним, на днях Мария Кожевникова похвасталась семейнойидиллией. Знаменитость опубликовала совместное фото с супругом, бизнесменом ЕвгениемВасильевым. Актриса призналась, что муж любит и принимает ее любой, со всеминесовершенствами. "Когда я весила почти сто килограммов и была абсолютно лысая (послевторой беременности и фильма "Батальон")", – писала . Сериал "Универ" можно смотреть онлайн на платформе .