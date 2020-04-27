В Новосибирской области семь человек отравились неизвестной жидкостью на свалке. В результате шестеро погибли, один пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщает РИА ..

В Новосибирской области семь человек отравились неизвестной жидкостью на свалке. В результате шестеро погибли, один пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщает РИА Новости.После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют, какому именно жидкость выпили люди, передает телеканал "". Ведется расследование.