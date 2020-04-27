Вечером 26 апреля в городе Кудрово повар бистро набросился на пьяного посетителя. Инцидент произошел в кафе на Европейском проспекте, сообщает . По предварительной версии, между работником ..

Вечером 26 апреля в городе Кудрово повар бистро набросился на пьяного посетителя. Инцидент произошел в кафе на Европейском проспекте, сообщает .По предварительной версии, между работником заведения и клиентом случился конфликт. В результате повар несколько раз ударил оппонента. Пострадавший вызвал медиков. Другие подробности выясняются.