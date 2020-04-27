Ежегодно, особенно в летний период, регистрируются случаи детского травматизма в результате падения из окон.

Ежегодно, особенно в летний период, регистрируются случаи детского травматизма в результате падения из окон.Полицейские напоминают гражданам основные правила, которые могут уберечь ребенка от падения из окна:– никогда не оставляйте ребенка, даже спящего, без присмотра в помещении с открытыми окнами, а также на попечение несовершеннолетних братьев и сестер;– позаботьтесь об установке на окнах специальных средств защиты, фиксаторов, замков, которые уберегут ребенка от падения;– не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых;– отодвиньте всю мебель от окон, чтобы у ребенка не было возможности самостоятельно забраться на подоконник;– не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире;– не давайте ребенку вставать на стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или на улицу с балкона;– большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, в результате может выпасть вместе с сеткой из окна, которая не удержит даже небольшой вес малыша.