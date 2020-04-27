В результате личного досмотра у водителя был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС УВД по ВАО задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт психотропного вещества – амфетамина.Инспекторами ДПС на улице Стромынка для проверки документов был остановлен автомобиль «Мазда». При общении с водителем полицейские обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничал. Было принято решение провести личный досмотр гражданина и автотранспортного средства, в результате которого у 33-летнего водителя был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, массой около 250 граммов.Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное психотропное вещество с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73