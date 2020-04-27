22 апреля должно было состояться голосование по поправкам в Конституцию. Событие перенесено на время после эпидемии. Однако испытание, через которое проходит сейчас Россия, доказывает актуальность изменений в основной закон страны.

22 апреля должно было состояться голосование по поправкам в Конституцию. Событие перенесено на время после эпидемии. Однако испытание, через которое проходит сейчас Россия, доказывает актуальность изменений в основной закон страны. По данным ВЦИОМ, если бы голосование все-таки прошло 22-го, на избирательные участки пришли бы 53% опрошенных и более двух третей из них были бы "за".Главное в поправках — конституционное закрепление социального характера российского государства. Ведь сейчас Президент проводит эту линию, что называется, вручную. И когда в будущем у нас будет другой президент, то гарантии взятого курса должны быть конституционными.Речь идет об обязательной индексации пенсий и социальных пособий, а также гарантиях минимальной оплаты труда не менее прожиточного минимума. Брак трактуется как союз мужчины и женщины, то есть без двусмысленностей. Части территории России неотчуждаемы, и даже переговоры об этом вести запрещается. Государство защищает этнокультурное многообразие, но русский язык — государственный как язык государствообразующего народа. Тема поправок в Конституцию очень важна, никуда не уходит и голосование по ним обязательно состоится.