Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые после выздоровления от коронавируса COVID-19 выступил перед народом страны. Политик заявил о намерении восстановить экономику, сообщает ..

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые после выздоровления от коронавируса COVID-19 выступил перед народом страны. Политик заявил о намерении восстановить экономику, сообщает "".Джонсон отметил, что планирует провести "перезапуск" экономики настолько быстро, насколько это возможно. Он также обратил внимание, что ослаблять введенные вместе с карантином ограничительные меры пока слишком рано. По его словам, это было бы пренебрежением теми жертвами, что уже принесли люди, погибшие от инфекции.