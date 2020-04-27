23 апреля у мусульман всего мира начался Священный месяц Рамадан - строгий пост. К единоверцам обратился председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

23 апреля у мусульман всего мира начался Священный месяц Рамадан — строгий пост. К единоверцам обратился председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин."Для сбережения здоровья верующих закрыты мусульманские храмы в Москве, в других регионах России. В случае, если в стране сохранится сложная эпидемиологическая ситуация и запрет на проведение массовых собраний будет продлен, праздничный намаз в этом году будет проводиться 24 мая в соборных мечетях городов только с участием имама, муэдзина и служащего мечети", — заявил Равиль Гайнутдин.Как Священный месяц Рамадан проходит в России?На праздничную проповедь Верховный муфтий Талгат Таджуддин идет лишь в сопровождении нескольких помощников. Всегда заполненные до отказа мусульманские храмы в эти дни закрыты для прихожан.Первая соборная мечеть Уфы, где расположена историческая резиденция российских муфтиев, еще никогда за всю свою многовековую историю не была такой пустынной. Даже в самые тяжелые времена ее двери были открыты для прихожан, а в Рамадан на площади собирались тысячи верующих. Теперь здесь пустые молельные залы, а ворота закрыты на замок. Обязательная дезинфекция помещений, священнослужители в масках, в молельных залах установлены специальные камеры для онлайн-трансляций. Праздничный намаз звучит, как и прежде, но по ту сторону экрана."Когда и санитарные власти, органы государственной власти говорят, что сегодня такая беда по всему миру распространяется и нужно соблюдать такие-то меры, носить повязки, руки дезинфицировать, общение сократить до минимума, значит, это необходимо", - подчеркнул Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.Об опасности эпидемии было сказано еще в хадисах пророка Мухаммеда: "Если вы услышите об эпидемии в некой земле, не входите в нее, если же эпидемия распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте ее". Поэтому наставления духовных лидеров не посещать мечети и соблюдать социальную изоляцию мусульмане переносят стойко как еще одно испытание.Собираться вместе многодетной семье Галимовых из Уфы удавалось редко. Глава семейства Салават Галимов — предприниматель — постоянно на работе, но режим изоляции собрал и на молитву, и за праздничный стол."Конечно, мы не видимся с друзьями, но зато есть и плюсы, теперь больше времени уделяем своим близким. Вместе молим Всевышнего, чтобы все сохранили крепкое здоровье, чтобы эта напасть как можно скорее закончилась", — сказал Салават.Милосердие и сострадание, желание помочь ближнему — все это в Рамадан приобретает особый смысл, а пандемия только усилила эти стремление.Ифтары — ежедневные массовые трапезы в мечетях — были одним из самых главных ритуалов во время Рамадана, но теперь коллективные разговения запрещены. Сотни коробок с продуктами для ветеранов и малообеспеченных семей волонтеры развозят по всей республики.К добрым делам волонтеров при мусульманских приходах присоединились и студенты Российского исламского университета. Вместе помогают доставлять не только продукты старикам, но проводят онлайн-консультации по самым разным насущным вопросам. Как, например, проводить религиозные обряды в самоизоляции, рассказывают дистанционно. Также слушают лекции и проводят уроки — учебный процесс идет по плану.Свою площадку для мусульманских священнослужителей предоставило и телевидение. На ГТРК "Башкортостан" впервые провели никах — обряд бракосочетания по мусульманским канонам — посредством прямого эфира и таинства, которое совершил имам прямо из студии, образовалась новая семья Урала и Сюмбюль Галиных."Сегодня мы должны быть благодарны Всевышнему. Прежде всего врачам, тем, кто на передовой борется с этой бедой", — отметил Талгат Таджуддин.В своих молитвах миллионы мусульман в эти дни просят Всевышнего о мире и желают всем здоровья.