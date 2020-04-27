Региональным властям рекомендовано проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин.

Региональным властям рекомендовано проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин.Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала региональным чиновникам предварительно проанализировать потребность в центрах, где женщины могли бы пожить до разрешения конфликта.Кроме этого, региональным властям дано поручение разместить на сайтах администраций информацию о "телефонах доверия" по вопросам семейно-бытового насилия, передает "Интерфакс".Комиссия рекомендовала правительствам субъектов сконцентрироваться на профилактике "противоправного поведения в семье".В условиях самоизоляции отмечен рост домашнего насилия. Но специалисты отмечают, что в данных условиях решить эту проблему стало сложнее.