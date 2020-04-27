Ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Питирим сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что результат последнего тестирования дал отрицательный результат. Я здоров! – сообщил Питирим и добавил, что теперь нужно молиться о здравии всех остальных.

Ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Питирим сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что результат последнего тестирования дал отрицательный результат. "Я здоров!" – сообщил Питирим и добавил, что теперь "нужно молиться о здравии всех остальных".О том, что заразился коронавирусной инфекцией, Питирим сообщал 18 апреля. Всего в Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде заразились 52 человека, девять из них госпитализированы. Всего в академии проживают 136 человек.Ранее из-за сложной ситуации по коронавирусу был закрыт на карантин Серафимо-Дивеевский монастырь. Среди 400 монахинь, населяющих монастырь, есть подтвержденные случаи COVID-19, также многие насельницы болеют ОРВИ и пневмонией. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса, ведомство приняло решение о закрытии учреждения. Отмечается, что все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медцентре под наблюдением врачей.