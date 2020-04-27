Горячая линия Рособрнадзора по проблемам дистанционного обучения продолжает свою работу. За 10 дней на нее поступило более 300 звонков от родителей - тех, у кого возникли сложности с удаленным обучением. В частности, родителей интересовало, что делать, если учителя не принимают участие в дистанционном обучении детей, сколько времени ребенку безопасно проводить за компьютером, как организовать учебный процесс, если отсутствует выход в интернет. Отдельная тема - вопросы, связанные с проведением ГИА и ЕГЭ в этом году.
Информация по проблемным ситуациям была направлена в региональные органы управления образованием для оперативной отработки.
Напомним, с начала апреля школьники Владимирской области находятся на дистанционном обучении. Не только дети, но и их родители оказались вольно или невольно вовлечены в процесс обучения. Несмотря на то, что в Департаменте образования области было заявлено, что большинство школ региона вполне готовы к переходу на удаленный режим обучения, действительность внесла коррективы. В первую же неделю дистанционного обучения стало ясно, что многие интернет-ресурсы, призванные обеспечить школьников уроками, не в состоянии вынести повышенной нагрузки. Родители и ученики с нетерпением ждут окончания четвертой четверти - благо она короче всех остальных.
Позвонить на горячую линию Рособрнадзора можно по тел.: +7 (800) 333-08-31 или направить письмо на электронный адрес: [email protected]