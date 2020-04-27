Минобороны России сообщило подробности организации весеннего призыва в нынешнем году. Так, решено, что призывные комиссии начнут работать после 6 мая, а призывники отправятся к местам службы после 20 мая.

Минобороны России сообщило подробности организации весеннего призыва в нынешнем году. Так, решено, что призывные комиссии начнут работать после 6 мая, а призывники отправятся к местам службы после 20 мая.Военкоматы в условиях распространения коронавируса работают в усиленном противоэпидемическом режиме. Все сотрудники и медперсонал медицинскими масками и индивидуальными антисептиками. Призывников осматривают удаленно, с использованием интернета и современных телекоммуникационных средств.В пути следования к местам военной службы новобранцев будут сопровождать офицеры. Призывников также обеспечат медицинскими масками и необходимыми лекарствами. Каждого молодого человека перед отправкой в войска протестируют на наличие коронавируса, пишет "Интерфакс".Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будут отправлены 135 тысяч человек.