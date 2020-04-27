Китай подсчитывает убытки от эпидемии. По данным Государственного статистического бюро КНР, ВВП страны в первом квартале упал на 6,8% в годовом выражении.

Китай подсчитывает убытки от эпидемии. По данным Государственного статистического бюро КНР, ВВП страны в первом квартале упал на 6,8% в годовом выражении. Такого не было уже 28 лет. Экономика начала, было, уже восстанавливаться, так коронавирус нагрянул в многомиллионный Харбин, что недалеко от российской границы.Санитайзер на входе, открытые окна в коридорах и кабинетах, очередь с дистанцией в три метра — старшеклассников третьей средней школы Харбина тестируют на коронавирус.Процедура строго регламентирована. Движение — только в одном направлении, вход — в одну дверь, выход — в другую. В одном классе берут кровь на антитела, в другом — мазок из горла для ПЦР-тестирования.Перед открытием школ в Харбине тестируют не только 45 тысяч старшеклассников и студентов училищ, но и их родителей, а также 10 тысяч преподавателей. В 10-миллионной столице приграничной провинции Хэйлунцзян с начала апреля выявили больше 70 новых случаев COVID-19. Очагом распространения стала вторая городская больница. Сейчас она на карантине, так же, как и несколько корпусов жилого комплекса рядом с ней. Там выявили троих заболевших."В этом жилом комплексе действует режим среднего уровня опасности. В карантинным домах один член семьи может раз в два дня выходить за покупками, но не более чем на три часа. Мы выдаем ему пропуск, чтобы он мог входить и выходить свободно", — пояснил Цюй Янсун, глава администрации микрорайона Наньчжи Харбинского района Даовай.Всего в провинции Хэйлунцзян выявили около тысячи заболевших, показатель вырос втрое за последние два месяца. Почти 400 случаев завезены из Москвы транзитом через Владивосток и приграничный Суйфэньхэ.Пограничный переход в Суйфэньхэ закрыт для физических лиц с 7 апреля, но грузовой канал работает. Особое внимание — медицинским материалам. Местная таможня старается ускорить поставку необходимых в России средств защиты, но не намерена пропускать контрафакт. Через нее уже прошли около полутора миллионов медицинских и более 10 миллионов немедицинских одноразовых масок.Несмотря на карантинные меры, по итогам первого квартала поставки овощей и фруктов в Приморье через таможню Суйфэньхэ увеличились на 10%. И это — исключение на общем фоне снижения китайского экспорта в Россию."Из-за многочисленных факторов, таких, как противоэпидемический контроль и профилактика, приостановка производства и нестабильность валютного курса, китайский экспорт в Россию в первом квартале составил 9 миллиардов 150 миллионов долларов, на 14,6% меньше, чем годом ранее", — заявил Гао Фэн, официальный представитель Министерства коммерции КНР.Ситуацию спас российский экспорт в Китай. В первом квартале он вырос на 17%, оставив двустороннюю торговлю в плюсе. Предсказать дальнейшее влияние эпидемии на товарооборот сейчас никто не берется.Пекинский район Ябаолу некогда был центром китайско-российской торговли товарами массового спроса. Как и вся страна, он оживает после карантина, но из-за ограничений на авиасообщение оптовиков из России здесь почти нет. Лучшее время пекинского "Раша-тауна" в любом случае позади. Торговля отсюда не первый год уходит в Интернет.В Интернет ушла торговля не только с Ябаолу. За два месяца эпидемии в Китае доля онлайн-розницы в общем объеме продаж достигла четверти. Теперь уханьские власти заманивают горожан обратно в торговые центры скидочными купонами. Их раздают через мобильные приложения Alipay, WeChat, Meituan, но тратить можно только офлайн.Жители Уханя не выходили на шопинг больше двух месяцев. Электронные купоны побуждают их выбираться за покупками. Примеру Уханя последовали более 40 городов, выпустивших электронные скидочные купоны на полтора миллиарда долларов. Гиганты китайской электронной коммерции добавили к этой сумме еще 250 миллионов. Стимулирование внутреннего потребления — самый короткий путь для восстановления второй экономики мира на фоне падения внешнего спроса. Это также залог восстановления экономики глобальной после выхода других стран из карантина.