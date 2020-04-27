В Ленинградской области задержали непутевого угонщика, попытавшегося похитить трактор. Машина заглохла, проехав около трех метров, сообщают . Мужчина проник на территорию одного из ..

В Ленинградской области задержали непутевого угонщика, попытавшегося похитить трактор. Машина заглохла, проехав около трех метров, сообщают "".Мужчина проник на территорию одного из предприятий, где стояла техника. Стоит отметить, что к трактору был присоединен прицеп, на котором находился гусеничный экскаватор. Преступник был пойман на месте с поличным. Ему грозит уголовное наказание.