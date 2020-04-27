На улицах Пхеньяна спокойно, горожане не волнуются в связи с появившимися слухами о плохом самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына.

На улицах Пхеньяна спокойно, горожане не волнуются в связи с появившимися слухами о плохом самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына.Как сообщает ТАСС, на центральных проспектах и набережной реки Тэдонган людей не много, поскольку в стране продолжают действовать строгие правила из-за пандемии коронавируса. Магазины, кафе и рестораны работают в привычном режиме, очередей или ажиотажа не наблюдается.В центре северокорейской столицы машин почти нет, впрочем, это обычная картина для воскресенье. На улицах нет усиленных полицейских патрулей или дополнительных подразделений служб безопасности.Телевидение и радио КНДР также работают как в обычный выходной: в эфире транслируются новости и развлекательные передачи.Основные СМИ республики опубликовали в воскресенье целый ряд материалов о деятельности председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Так, газета "Нодон синмун" сообщила, что руководитель страны выразил признательность и благодарность рабочим, построившим город Самчжиен. Правда, при этом издание не уточнило, где находится сейчас Ким Чен Ын и когда он направил послание. Эту же новость передало и государственное радио.Также, по сообщению агентства ЦТАК, Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от Геннадия Зюганова. Глава КПРФ поздравил лидера Северной Кореи с годовщиной визита в Россию.Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, после того как провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. 25 апреля распространились слухи о болезни Ким Чен Ына после перенесенной им операции на сердце. Однако позже агентство Bloomberg сообщило, что в Северной Корее эти слухи опровергают, называя их "ложной и злонамеренной информацией".