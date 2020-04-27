Немецкий Шальке планирует приобрести летом вратаря Базеля Йонаса Омлена. Клуб из Гельзенкирхена готов заплатить за 26-летнего голкипера 6 миллионов евро.

Немецкий "Шальке" планирует приобрести летом вратаря "Базеля" Йонаса Омлена. Клуб из Гельзенкирхена готов заплатить за 26-летнего голкипера 6 миллионов евро.Ожидается, что Омлен заменит в воротах "Шальке" Александра Нюбеля, который по окончанию чемпионата перейдет в "Баварию". Швейцарцу предстоит конкуренция с 22-летним Маркусом Шубертом, который заменял Нюбеля во время дисквалификации последнего. Йонас Омлен считается сильнейшим вратарем швейцарского чемпионата.Если переход Омлена состоится, то он станет пятым швейцарским голкипером в бундеслиге. Кроме него в элите немецкого футбола выступают Роман Бюрки и Марвин Хитц (оба "Боруссия" Дортмунд), Янн Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах) и Ивон Мвого ("РБ Лейпциг").