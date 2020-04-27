Правительство подготовило целый ряд мер по поддержке экономики и граждан, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале Россия 24.

Правительство подготовило целый ряд мер по поддержке экономики и граждан, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".Во-первых, речь идет о подготовке системы здравоохранения к большому количеству больных новой коронавирусной инфекцией. Модернизируется коечный фонд. Более чем 66 млрд рублей было выделено субъектам Российской Федерации на закупку оборудования, включая аппараты ИВЛ.Во-вторых, осуществляется поддержка граждан. Чтобы в условиях вынужденной изоляции предприниматели были мотивированы. И пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства в наиболее уязвимых отраслях экономики государство оказывает прямую грантовую поддержку в мае и в июне, чтобы сохранить рабочие места. Это касается сферы обслуживания, туризма, гостиничного бизнеса, непродовольственной торговли, кроме того, предприятиям предоставляются беспроцентные кредиты на заработную плату, снижают платежи в страховые фонды с 30 до 15%. Эта норма будет действовать на постоянной основе.Для крупных предприятий также предусмотрены меры по гарантийной поддержке и субсидированию процентной ставки под оборотные средства.Министр подчеркнул, что повышается пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда, средства на эти цели предусмотрены.