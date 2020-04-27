Злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер...
«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы лиц, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном дистанционным способом.
Оперативниками совместно с представителями Департамента информационных технологий города Москвы и компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, установлено, что злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер. Подозреваемые сообщали, что для получения такого пропуска желающим необходимо предоставить свои паспортные данные, а также, в случае необходимости, информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Стоимость одного пропуска составляла 3,5 тысячи рублей. В дальнейшем, получив денежные средства, мнимые продавцы переставали выходить на связь.
Управлением организации дознания Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих граждан, которые в настоящее время подозреваются в совершении как минимум двух эпизодов противоправной деятельности.
В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.
МВД России напоминает, что цифровые пропуска можно получить бесплатно в порядке, установленном органами власти отдельных субъектов Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк