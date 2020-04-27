Злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы лиц, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном дистанционным способом.Оперативниками совместно с представителями Департамента информационных технологий города Москвы и компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, установлено, что злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер. Подозреваемые сообщали, что для получения такого пропуска желающим необходимо предоставить свои паспортные данные, а также, в случае необходимости, информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Стоимость одного пропуска составляла 3,5 тысячи рублей. В дальнейшем, получив денежные средства, мнимые продавцы переставали выходить на связь.Управлением организации дознания Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих граждан, которые в настоящее время подозреваются в совершении как минимум двух эпизодов противоправной деятельности.В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Предварительное расследование продолжается.МВД России напоминает, что цифровые пропуска можно получить бесплатно в порядке, установленном органами власти отдельных субъектов Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк