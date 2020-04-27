Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил о том, что закрытие экономики США в связи с борьбой с распространением коронавируса, стало шоком исторических масштабов и может привести к беспрецедентному росту уровня безработицы до 16%.

В интервью телеканалу ABC, экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил о том, что закрытие экономики США в связи с борьбой с распространением коронавируса, стало шоком исторических масштабов и может привести к беспрецедентному росту уровня безработицы до 16%. В связи с этим Хассет предположил, что для восстановления экономики США понадобится гораздо больше экономических стимулов, чем уже было одобрено.До начала пандемии безработица в США составляла 3,5%, находясь на уровне 50-летнего минимума. Однако с середины марта заявки на пособие по безработице подали уже 26,5 млн американцев. Отмечается падение жилищного строительства, розничных продаж и уровня потребительского доверия. Непартийное бюджетное управление Конгресса ожидает, что в годовом выражении ВВП США во втором квартале может упасть почти на 40%, а уровень безработицы в третьем квартале достигнет 16%. При этом быстро ситуацию не исправить: по оценке управления, в следующем году уровень безработицы будет по-прежнему превышать 10%.Хассет же ожидает всплеска безработицы еще раньше. “Я полагаю, рост безработицы до 16%, или даже выше, будет отмечен уже в следующем отчете о рынке труда”, – заявил советник Трампа. Следующие данные должны быть обнародованы 8 мая, отмечает Reuters.“Я думаю, что следующие 2 месяца будут выглядеть ужасно”, – добавил Хассет. Он отметил, что советники Трампа намерены подготовить 5-6 вариантов пакетов новых стимулов поддержки экономики США, которые смогут обеспечить V-образное восстановление после текущего кризиса. При том, что Конгресс США уже одобрил пакет, в общей сложности, на $3 трлн. Между тем, многие представители бизнеса, в особенности, малого, а также рядовые граждане, сообщают СМИ, что ожидаемой поддержки они так и не получили.