Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров, заявил советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров, заявил советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин.Он опроверг предположения некоторых СМИ (они начали распространяться несколько дней назад; американские, южнокорейские и японские издания ссылались на анонимные источники) о том, что лидер КНДР находится в тяжелом состоянии или даже скончался."Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он с 13 апреля находится в районе Вонсана", — заявил телеканалу CNN советник южнокорейского лидера.Утром в воскресенье государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности Ким Чен Ына​​​. По сообщению агентства, руководитель страны передал благодарность рабочим и сотрудникам, помогавшим создавать город Самчжиён. В какой форме была передана благодарность, не уточняется.Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына стали распространяться после того, как он с 11 апреля перестал появляться на публике, сообщает РИА Новости.